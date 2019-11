De politie in Hongkong heeft maandagochtend de door demonstranten bezette Polytechnic University (PolyU) belegert. Inmiddels zijn meer dan honderd demonstrerende omstanders in op straat buiten het gebouw gearresteerd.

In het universiteitsgebouw hebben zich de afgelopen dagen zo'n tweehonderd demonstranten verschanst, onder wie veel studenten.

Maandagochtend zou de directeur van PolyU, professor Teng Jin-guang, een deal hebben gesloten met de politie om de gewelddadigheden tijdelijk te stoppen om de demonstranten die op de campus aanwezig zijn de kans te geven om zich over te geven. De directeur heeft gezegd dat hij er persoonlijk op zal toezien dat ze goed zullen worden behandeld.

Een grote hoeveelheid demonstranten probeerden daarna rond 8.30 uur lokale tijd de campus te verlaten, maar werden echter tegengehouden door de politie die elke uitgang beschoot met traangas. Er zijn ook schoten en explosies gehoord.

'We vechten tot het einde'

Inmiddels zouden een aantal demonstranten zich hebben overgegeven aan de politie. Veel denken er echter niet aan om vrijwillig te vertrekken. "We zitten hier vast, daarom moeten we vechten tot het einde. Als we niet vechten, betekent dat het einde van Hongkong", aldus een 19-jarige demonstrant tegen persbureau Reuters.

Duizenden betogers zouden zijn toegesneld in de wijk Tsim Sha Tsui waar het universiteitsgebouw staat, maar die werden hardhandig door de politie op afstand gehouden waarbij pepperspray werd gebruikt. Inmiddels zijn meer dan honderd burgers door de politie gearresteerd.

Universiteiten gebruikt als basiskamp

Eerder op maandagochtend had de politie de omgeving van de universiteit hermetisch afgesloten. Om de politie tegen te houden om het gebouw binnen te gaan, hebben de demonstranten de hoofdingang in brand gestoken.

De Polytechnic University is een van de vijf universiteiten in de stad die door activisten als basiskamp wordt gebruikt. Diverse universiteiten hebben de lessen voor de rest van het kalenderjaar geschrapt.

De technische universiteit ligt strategisch in het hart van de stad, vlakbij de uitvalsweg naar de haven die door de demonstranten afgelopen week is geblokkeerd.

Politie dreigde met dodelijk geweld

Bij de technische universiteit in Hongkong kwam het zondagochtend tot harde confrontaties tussen demonstranten en agenten. Zo zou er ook een agent zijn beschoten door iemand met een pijl en boog. Hij zou in zijn been zijn geraakt. Demonstranten gooiden met brandbommen naar agenten. De politie dreigde met dodelijk geweld als de demonstranten dit soort wapens blijven gebruiken.

De situatie in Hongkong is in de afgelopen week geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld van de dood van de student.

Chinese soldaten in Hong Kong als 'vrijwillige' opruimers

Op zaterdagavond lieten Chinese militairen van het Volksbevrijdingsleger zich voor het eerst zien in de straten van Hongkong sinds het begin van de protesten. Gekleed in korte broeken en T-shirts hielpen ze de lokale bevolking om de straten op te ruimen en barricades te slechten.

Het bestuur van Hongkong heeft niet gevraagd om militaire steun. De soldaten opereerden "als vrijwillige burgers", aldus een woordvoerder van de stad. Prodemocratische wetgevers hebben de actie van het Volksbevrijdingsleger veroordeeld. De aanwezigheid van Chinese soldaten in de straten van Hongkong is controversieel, omdat hun komst indruist tegen de autonome status die de speciale administratieve regio heeft.

Veel jongeren doen mee aan protesten

Sinds het begin van de protesten in juni doen er al veel jongeren mee. Het gaat om een generatie die is opgegroeid in een Hongkong dat als autonome regio deel uitmaakt van China, maar ook niet bang is om in verzet te komen tegen Peking.

Scholieren en studenten speelden eerder een belangrijke rol bij de massaprotesten in 2012 en 2014. Ze protesteren nu voor meer democratie in Hongkong en minder invloed vanuit Peking. Enkele maanden geleden slaagden de demonstranten erin de regering te dwingen een omstreden uitleveringswetsvoorstel in te trekken.