Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, heeft zijn excuses aangeboden voor een racistisch politiebeleid dat in 2013 werd verboden.

De 77-jarige Bloomberg zei dat het in 2013 verboden stop-and-frisk program fout was. De methode zorgde voor veel kritiek en was gericht op het fouilleren van mensen. Uiteindelijk werd duidelijk dat zwarte of Latijns-Amerikaanse mensen met de methode te maken kregen.

Bloomberg sprak zijn spijt uit in een grote kerk, het Christelijk Cultureel Centrum in New York, zo meldt The New York Times. "Ik had het mis. En het spijt me," aldus Bloomberg.

Bloomberg was twaalf jaar lang burgemeester van New York. In deze periode verdedigde hij het stop-and-frisk program eigenlijk altijd. In 2013 werd de methode afgeschaft door een Amerikaanse rechtbank.

Onder leiding van Bloomberg ging het aantal mensen dat werd staande gehouden in New York fors omhoog. In 2011 was er een piek in het aantal; toen werden maar liefst 648.000 mensen staande gehouden.

Bloomberg gaf aan eerder niet gezien te hebben hoe groot de impact van het stop-and-frisk program was op de Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in New York. "Ik was volledig gericht op het redden van levens, maar zoals we weten, zijn goede bedoelingen niet goed genoeg."