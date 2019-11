De politie in Hongkong heeft zondagavond de door demonstranten bezette Polytechnic University (PolyU) omsingeld. De politie dreigde met dodelijk geweld als de demonstranten zich niet zouden overgeven.

Dit gebeurde onder andere nadat demonstranten twee bruggen in brand staken. Ook probeerde een demonstrant in een witte Ford zonder nummerplaten in te rijden op een groep politieagenten, aldus South China Morning Post.

Bij de technische universiteit in Hongkong kwam het zondagochtend tot harde confrontaties tussen demonstranten en agenten. Zo zou er ook een agent zijn beschoten door iemand met een pijl en boog. Hij zou in zijn been zijn geraakt. Demonstranten gooiden met brandbommen naar agenten.

De situatie in Hongkong is in de afgelopen week geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld van de dood van de student.

Veel jongeren doen mee aan protesten

Sinds het begin van de protesten in juni doen er al veel jongeren mee. Het gaat om een generatie die is opgegroeid in een Hongkong dat als autonome regio deel uitmaakt van China, maar ook niet bang is om in verzet te komen tegen Peking.

Scholieren en studenten speelden eerder een belangrijke rol bij de massaprotesten in 2012 en 2014. Ze protesteren nu voor meer democratie in Hongkong en minder invloed vanuit Peking. Enkele maanden geleden slaagden de demonstranten erin de regering te dwingen een omstreden uitleveringswetsvoorstel in te trekken.