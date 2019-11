Het leger en de overheid van het Verenigd Koninkrijk zouden oorlogsmisdaden door Britse militairen in Afghanistan en Irak in de doofpot hebben gestopt, schrijft de BBC zondag na onderzoek van BBC Panorama en The Sunday Times. Militairen zouden onder meer onschuldige burgers hebben gedood, maar ze zijn hier nooit voor berecht.

Het onderzoek is gebaseerd op de verklaringen van elf Britse onderzoekers en verschillende 'insiders'. Militairen zouden berecht moeten zijn voor moordpartijen, maar dit is niet gebeurd. Het Britse ministerie van Defensie ontkent de beschuldigingen, menend dat deze ongefundeerd zijn.

Twee onderzoeksteams, Operation Northmoor en het Irakese Historische Beschuldigingenteam (IHAT) , deden onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd door het Britse leger. De teams werden gesloten nadat een advocaat die bij beide groepen betrokken was werd beschuldigd van misdragingen bij zijn werk.

Volgens voormalige onderzoekers van de teams werd de advocaat als excuus gebruikt om Operation Northmoor en IHAT te kunnen sluiten, zonder dat ook maar één van de onderzochte zaken in een rechtszaak eindigde.

Militair zou Irakese agent hebben neergeschoten

Eén van de onderzochte zaken is die van een doodgeschoten Irakese politieagent. Een Britse soldaat schoot hem op straat neer, nadat de agent zijn eigen woning verliet. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De bevelhebbende officier van de soldaat nam de zaak in onderzoek en concludeerde dat de Irakees eerst schoot en de soldaat zichzelf verdedigde. Dit zou worden verdedigd door een militaire getuige, maar die getuige zei later tegen IHAT-onderzoekers dat hij het incident niet zelf had gezien.

De getuige zei dat hij één schot had gehoord, wat zou aantonen dat er maar één keer was geschoten en de agent dus geen schot had gelost. Andere getuigen bevestigen dit. Onderzoekers van IHAT concludeerden dat de militair die de agent neerschoot berecht had moeten worden, maar dit is niet gebeurd.

Het Britse ministerie van Defensie zegt tegen de BBC dat alle onderzoeken naar dergelijke incidenten door onafhankelijke instituten zijn onderzocht.