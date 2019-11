De Iraanse grootayatollah Ali Khamenei heeft zondag zijn steun uitgesproken voor een verhoging van de brandstofprijzen, die in het hele land tot protesten leidde. Khamenei veroordeelt de demonstranten en stelt dat zij door vijanden uit het buitenland zijn aangezet tot "sabotage".

"Sommige mensen zullen twijfels hebben over dit besluit, maar sabotage en brandstichting worden uitgevoerd door tuig, niet door ons volk. De contrarevolutionairen en andere vijanden van Iran hebben altijd sabotage en verstoringen van de veiligheid gesteund en blijven dat doen", zei hij volgens de Iraanse staatstelevisie.

Er wordt sinds vrijdag gedemonstreerd tegen de prijsverhogingen. Iraanse persbureaus en commentatoren op sociale media beschrijven hoe demonstranten op verschillende plekken in Iran leuzen tegen de regering riepen en wegen blokkeerden. Enkele van die protesten eindigden in geweld. Op sociale media waren beelden te zien van brandende overheidsgebouwen en clashes tussen betogers en de veiligheidsdiensten. In de zuidoostelijke stad Sirjan kwam een demonstrant om het leven, meldde de Iraanse regering.

Op sociale media wordt gesproken over meer dodelijke slachtoffers, onder meer in hoofdstad Teheran, maar die berichten konden niet worden bevestigd. In een video was te zien hoe de politie traangas inzette tegen betogers, in een andere werd een bank in brand gestoken door demonstranten.

De Iraanse regering heeft nagenoeg alle internetverbindingen in het land platgelegd vanwege de protesten.

'Helaas ontstonden er wat problemen'

"Helaas ontstonden er wat problemen, een aantal mensen heeft het leven verloren en sommige gebouwen werden vernietigd", zei Khamenei over de onlusten. Volgens de grootayatollah zijn de hogere accijnzen op brandstof gebaseerd op de mening van deskundigen. Hij riep de regering wel op de prijzen van andere goederen niet te veel te verhogen.

Het is niet de eerste keer in recente jaren dat er wijdverbreide protesten plaatsvinden in Iran. Eind 2017 gingen burgers in tachtig steden en dorpen de straat op vanwege de lage levensstandaard. Officiële regeringscijfers stellen dat toen 22 mensen omkwamen.