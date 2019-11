Gotabaya Rajapaksa, de voormalig minister van Defensie en broer van ex-president Mahinda Rajapaksa, staat zondag aan kop in de Sri Lankaanse presidentsverkiezingen in Sri Lanka. De uitslag is nog niet definitief, maar de rivaal van Rajapaksa, de huidige minister van Volkshuisvesting en Bouw Sajith Premadasa heeft zich zondag al gewonnen gegeven.

Rajapaksa won 50,7 procent van de stemmen voor zich. Zijn rivaal Premadasa kreeg 43,8 procent van de stemmen.

Premadasa werd bekritiseerd omdat hij zijn land niet adequaat zou hebben beschermd na de zware aanslagen van 21 april, waarbij meer dan 250 mensen, onder wie drie Nederlanders, werden gedood. Door de aanslagen werd de toeristische sector van Sri Lanka zwaar getroffen, wat voor een economische recessie zorgde.

De nieuw verkozen president overzag in zijn tijd als Defensieminister de bloedige strijd tegen de Tamil Tijgers. Deze groepering streed voor een onafhankelijke staat voor etnische Tamils op Sri Lanka. Ze werden na 26 jaar uiteindelijk verslagen door het regeringsleger.

Rajapaksa kreeg vooral steun uit het zuiden van het land, terwijl Premadasa veel stemmen kreeg in het noorden en het oosten van Sri Lanka, waar de Tamils vooral leven. De Tamils zijn tegen Rajapaksa, omdat hij beschuldigd wordt van de schending van mensenrechten tijdens zijn optreden tegen de Tamil Tijgers. Beide Rajapaksa-broers ontkennen dit.