In de zuidelijke staat Louisiana mag de Democratische gouverneur John Bel Edwards beginnen aan een tweede termijn. Hij won zaterdagavond nipt de verkiezingen van zijn Republikeinse tegenstander die zichzelf nauw had verbonden met de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump heeft de afgelopen tijd flink campagne gevoerd voor de Republikeinse kandidaat, zakenman Eddie Rispone. Niet alleen via Twitter, Trump is ook drie keer afgereisd naar Louisiana om zijn steun in toespraken te betuigen.

De overwinning van Edwards, de enige Democratische gouverneur in het diepe zuiden va de Verenigde Staten, wordt gezien als een barometer voor wat de steun van Trump aan Republikeinse kandidaten waard is in aanloop naar de verkiezingen van 2020.

Ruim een week geleden won een Democraat de gouverneursverkiezingen in de staat Kentucky, ondanks de volle steun van Trump. Zowel Kentucky als Louisiana stemden tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 massaal voor Trump.