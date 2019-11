In Hongkong zijn zondagochtend felle gevechten uitgebarsten bij de technische universiteit. Een paar uur eerder hebben Chinese militairen ondertussen "vrijwillig" geholpen om de grootste troep in de stad op te ruimen.

Een deel van de campus van de Polytechnic University lijkt op een vesting waarachter de actievoerders zich hadden verschanst. Actievoerders gooien brandbommen naar de politie die op hun beurt traangas terug gooit. De Polytechnic University is een van de vijf universiteiten in de stad die door de activisten wordt gebruikt als basiskamp sinds diverse universiteiten de lessen voor de rest van het kalenderjaar hebben geschrapt.

Op zaterdagavond lieten Chinese militairen van het Volksbevrijdingsleger (PLA) zich voor het eerst zien op de straten van Hongkong sinds het begin van de protesten. Gekleed in korte broek en t-shirt hielpen ze de lokale bevolking om de straten op te ruimen en barricades te slechten.

Het bestuur van Hongkong heeft niet gevraagd om militaire steun, de soldaten opereerden "als vrijwillige burgers", aldus een woordvoerder van de stad. Pro-democratische wetgevers hebben de actie van de PLA veroordeeld. Chinese soldaten in de straten van Hongkong is controversieel, want dat druist in tegen de autonome status die de stad heeft.

Nieuwe incidenten leiden tot nieuwe onrust

De situatie in Hongkong is in de afgelopen week verder geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld.

Het verkeer op meerdere plekken in Hongkong is zwaar verstoord door blokkades van demonstranten. Bij meerdere campussen bereidt een groep actievoerders zich op eventuele confrontaties met de oproerpolitie voor door bijvoorbeeld voedsel en wapens te verzamelen en bakstenen barricades te bouwen.

Veel jongeren doen mee aan protesten

Aan de protesten doen al sinds het ontstaan ervan in juni veel jongeren mee. Het gaat om een generatie die is opgegroeid in een Hongkong dat als autonome regio deel uitmaakt van China, maar ook niet bang is om in verzet te komen tegen Peking.

Scholieren en studenten speelden eerder een belangrijke rol bij de massaprotesten in 2012 en 2014. Ze protesten nu voor meer democratie in Hongkong en minder invloed vanuit Peking. Enkele maanden geleden slaagden de demonstranten erin de regering te dwingen een omstreden uitleveringswetsvoorstel in te trekken.