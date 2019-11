De Amerikaanse krant The New York Times heeft geheime documenten in handen waarin staat hoe de Chinese regering de massadetentie van Oeigoeren in de regio Xinjiang organiseerde.

Het gaat om zo'n vierhonderd pagina's aan geheime richtlijnen en speeches waarin het opsluiten van Oeigoeren en andere etnische islamitische minderheden een strijd tegen "terreur, infiltratie en separatisme" genoemd wordt.

Ook zei de Chinese president Xi Jinping in 2014 in een speech dat "alle organen van dictatuur" mogen worden ingezet en dat er "absoluut geen medelijden" getoond mag worden. De speech is een reactie op een aanslag van een aantal weken daarvoor, waarbij Oeigoerse militanten meer dan 150 mensen neerstaken en tientallen mensen vermoordden.

The New York Times kreeg de documenten in handen via een anonieme Chinese bestuurder en noemt dit het grootste lek van de Chinese overheid van de afgelopen decennia.

Detentiekampen voor islamitische minderheden

Er bestaat al langer internationale ophef over de anderhalf miljoen Oeigoeren en andere etnische islamitische minderheden die in detentiekampen leven. China noemt de kampen onderwijs- en trainingscentra waar mensen gratis en vrijwillig verblijven, terwijl andere landen spreken van dwang.

In een brief aan de VN-Veiligheidsraad riepen 24 landen China in juli op de massadetentie te beëindigen. De Chinese autoriteiten blijven bij hun eerdere verklaringen. De kampen dragen volgens hen bij aan een succesvolle manier om terrorisme en extremisme tegen te gaan.