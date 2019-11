De Nederlander die in augustus in Brazilië gearresteerd werd als leider van een drugsbende is zaterdag overleden in zijn cel, bevestigd het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De doodsoorzaak van de Nederlander is niet bekend. Het ministerie heeft contact met zijn familie en zal hen ondersteunen als ze zijn lichaam terug naar Nederland willen halen.

De Nederlander werd afgelopen zomer gearresteerd in de Braziliaanse deelstaat Goiás. Hij zou aan het hoofd hebben gestaan van een criminele organisatie verantwoordelijk voor drugshandel en het witwassen van geld.

De politie kwam de bende op het spoor nadat een piloot eind vorig jaar vermist raakte na een mogelijke crash in Bolivia. Tijdens het onderzoek kwam de politie erachter dat hij en andere piloten voor de criminele organisatie van de Nederlander werkten, melden lokale media. Om uit het zicht van de autoriteiten te blijven, vlogen ze gevaarlijk laag.

Volgens de Braziliaanse politie deden de bendeleden weinig moeite om hun vergaarde rijkdom te verhullen voor de buitenwereld. Bij de arrestatie van de benden werden ook twee privéjets, een helikopter, een jetski, elf auto's, dertien luxe horloges en cash in beslag genomen.