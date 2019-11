De Franse politie heeft zaterdag traangas en waterkanonnen ingezet tegen aanhangers van de 'Gele Hesjes' tijdens demonstraties ter ere van hun eenjarig jubileum in Parijs.

Op de Place d'Italie in het zuiden van Parijs had vrijdagochtend een groep in het zwart geklede demonstranten zich verzameld en een kantoor van de bank HSBC beklad. Ook werden prullenbakken, een auto en een scooter in brand gestoken.

De politie in Parijs heeft tot nu toe 33 mensen gearresteerd. Eerder op de dag voorkwam de politie dat een paar honderd demonstranten de ring van Parijs zouden bezetten. Er mag niet gedemonstreerd worden bij toeristische plekken zoals de Eiffeltoren en twintig metrostations zijn zaterdag uit voorzorg de hele dag gesloten.

Ook in andere delen van het land waren demonstraties, waaronder in Toulouse en Dijon.

Een jaar lang 'Gele Hesjes'

De demonstraties worden geleid door de 'Gele Hesjes', een demonstratiegroep die dit weekend precies een jaar geleden ontstond naar aanleiding van de brandstofstijgingen en hoge levenskosten in Frankrijk. Later werden de 'Gele Hesjes' een algemeen protest tegen het hervormingsbeleid van de regering van de Franse president Emmanuel Macron.

Op het hoogtepunt deden ongeveer 300.000 mensen mee aan de protesten. Vanwege de massale protesten besloot president Macron sommige delen van zijn hervormingsbeleid te schrappen, waaronder zijn pensioen- en werkeloosheidsplannen.

De protestbeweging vond aansluiting in andere landen, ook in Nederland gingen vorig jaar honderden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. In mei werden enkele vertegenwoordigers van de Nederlandse 'Gele Hesjes' uitgenodigd in het Torentje om in gesprek te gaan met Mark Rutte.