Het Texaanse Hof van Beroep heeft de executie van Rodney Reed tegengehouden. De man is ter dood veroordeeld omdat hij in 1996 zijn negentienjarige minnares zou hebben verkracht en vermoord. Een petitie om de executie tegen te houden, is door bijna drie miljoen mensen ondertekend.

Rodney Reed zou komende woensdag worden geëxecuteerd met een dodelijke injectie. De online petitie om zijn doodstraf tegen te houden, werd gesteund door beroemdheden als Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, LL Cool J en Oprah Winfrey.

De afro-Amerikaanse Rodney Reed, inmiddels 51 jaar oud, werd in 1998 ter dood veroordeeld door een geheel witte jury. De man had een seksuele relatie met de toen negentienjarige Stacey Sites. De zaak draaide om het feit dat er DNA van Reed zou zijn aangetroffen op het plaats delict. Reed zelf heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en dat ze op de dag van de moord nog seksueel contact hadden, met wederzijds goedkeuren.

'Forensische experts hebben fouten gemaakt'

De non-profitorganisatie The Innocence Project, die met DNA-onderzoek probeert om justitiële fouten recht te zetten, houdt zich met Rodney Reeds zaak bezig. De organisatie zegt dat forensische experts die tegen Reed hebben getuigd, later hebben toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt in hun onderzoek.

Ook zet de organisatie vraagtekens bij de verloofde van Stacey Sites, een politieagent die toentertijd met haar samenwoonde. Getuigen hebben zich gemeld dat deze Jimmy Fennell na de dood van Sites verdachte opmerkingen zou hebben gemaakt. Fennell heeft net een tienjarige celstraf achter de rug voor aanranding en ontvoering.

Doordat het Texaanse Hof van Beroep de executie heeft tegengehouden, wordt de zaak terug gebracht naar een lagere rechtbank. Dat geeft de advocaten van Reed de kans om alle bewijzen opnieuw tegen het licht te houden.