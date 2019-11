De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tijdens de getuigenis van voormalig Oekraïne-ambassadeur Marie Yovanovitch hard naar haar uitgehaald op Twitter.

Hij schreef onder meer: "Overal waar Yovanovitch heenging, ging het daarna opeens slecht. Ze begon in Somalië, hoe liep dat af? Toen ging ze naar Oekraïne, waar de nieuwe Oekraïense president niet over haar te spreken was tijdens ons tweede telefoontje."

Trump verstuurde zijn tweets terwijl Yovanovitch getuigde in het Huis van Afgevaardigden, als deel van de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president. Toen de voorzitter van het inlichtingencomité van het Huis, de Democraat Adam Schiff, aan Yovanovitch vroeg wat ze vond van de tweets, zei ze dat ze zich "erg geïntimideerd" voelde.

"Ik weet niet wat de president probeert te bereiken, maar ik denk dat het intimiderend moet overkomen," aldus Yovanovitch.

Zowel Trump als het Witte Huis zegt dat de tweets niet intimiderend bedoeld waren, maar dat ze simpelweg de mening van de president weergaven.

De Democratische Partij zegt echter de tweets zeer serieus te nemen en het zelf te zien als een vorm van het intimideren van een getuige. Democraat Eric Swalwell zei naderhand dat zij overwegen de tweets mee te nemen als onderdeel van bewijsvoering van de afzettingsprocedure, als voorbeeld van belemmering van de rechtsgang door Trump.

'Zonder reden ontslagen na lastercampagne'

Tijdens de hoorzitting vertelde Yovanovitch hoe zij als ambassadeur te maken kreeg met een lastercampagne, die tegen haar persoonlijk was gericht en werd uitgevoerd onder leiding van Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Donald Trump.

Yovanovitch ontving eind april een telefoontje: ze moest direct naar Washington terugkeren. Eenmaal daar aangekomen, kreeg ze te horen dat ze haar post in Oekraïne kwijtraakte. Volgens de oud-ambassadeur kreeg ze daar geen redenen voor te horen.

Ze zei te weten dat een president de bevoegdheid heeft zijn ambassadeurs naar believen de laan uit te sturen. "Maar waarom was het dan nodig om eerst mijn reputatie te beschadigen?"

Marie Yovanovitch tijdens haar verklaring. (Foto: Getty)

Yovanovitch schrok tijdens lezen transcript

Toen Trump op 27 juli een telefoongesprek voerde met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, werd Yovanovitch door hem genoemd. Hij omschreef haar als "slecht nieuws" en zei dat ze "wat dingen zou gaan meemaken". Yovanovitch zei erg te zijn geschrokken toen ze het gedeeltelijke transcript van dat gesprek las. Ze voelde zich bedreigd. "Het klonk als een dreigement."

De oud-ambassadeur hekelde verder het 'schaduwbeleid' dat achter de lastercampagne tegen haar zat. Twee zakenmannen die Giuliani hielpen haar zwart te maken, Lev Parnas en Igor Fruman, leken persoonlijk financieel belang te hebben bij de pogingen haar weg te krijgen als ambassadeur. Parnas en Fruman werden in september gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld wegens het doorsluizen van buitenlands geld naar Amerikaanse politieke campagnes.

"Hoe kon ons systeem zo falen?" vroeg Yovanovitch. "Hoe kan het dat corrupte actoren uit het buitenland onze regering konden manipuleren?"

Volgende week volgen er nog drie dagen van openbare hoorzittingen. Daarin zullen onder anderen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ministerie van Defensie getuigen. Die hoorzittingen vinden plaats op dinsdag 19 november, woensdag 20 november en donderdag 21 november.