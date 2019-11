Roger Stone, oud-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is vrijdagmiddag schuldig verklaard aan het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek. Hij riskeert een jarenlange celstraf, maar volgens The New York Times is het nog niet duidelijk hoelang Stone achter slot en grendel verdwijnt.

De oude vriend van Trump werd schuldig bevonden aan alle zeven strafbare feiten die hem ten laste werden gelegd. De rechter acht het bewezen dat Stone vijf keer valse verklaringen heeft afgelegd, een getuige heeft beïnvloed en zodoende de rechtsgang dwarszat.

Een vriend en diverse campagnemedewerkers van de Amerikaanse president hebben tegen Stone getuigd.

Een van hen, plaatsvervangend campagnevoorzitter Rick Gates van het campagneteam van Trump, zou hebben bewezen dat Stone een rol speelde in de mogelijke samenwerking tussen Trumps campagneteam en WikiLeaks.

De klokkenluidersorganisatie publiceerde in aanloop naar de verkiezingen duizenden gestolen interne e-mails van de Democratische Partij. Stone zou de WikiLeaks-publicaties met Trump hebben besproken, maar ontkende dat in verklaringen.

Stone: 'Dit vonnis kan niemand iets schelen'

Stone hoorde het vonnis onbewogen aan. "Deze uitspraak zal niemand iets boeien", aldus Stone.

De oud-adviseur is na Gates, voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn, ex-advocaat en campagnemedewerker Michael Cohen en campagneadviseur Michael Papadopoulos de volgende betrokkene van Trumps campagneteam die in het Ruslandonderzoek is veroordeeld.

Het onderzoek werd dit jaar in maart afgerond door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij was aangesteld om de rol van de Russische regering bij de presidentsverkiezingen in 2016 te onderzoeken. Volgens Mueller heeft Rusland op "overweldigende en systematische wijze" invloed gehad, maar is er onvoldoende bewijs voor een samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen.