De Franse 'Gele Hesjes' bestaan dit weekend precies één jaar. De protestbeweging ontstond uit onvrede over stijgende brandstofprijzen, maar richt zich nu op de plannen van de Franse president Emmanuel Macron. Een bewogen jaar in beeld.

De protestbeweging ontstond op 17 november 2018. Die zaterdag werden Franse wegen massaal geblokkeerd door demonstranten in gele veiligheidshesjes. (Foto: Reuters)

De woede richtte zich op de invoering van een speciale groene belasting die de brandstofprijzen verder zou laten stijgen. (Foto: Getty Images)

De verhoging van brandstofprijzen was volgens analisten de spreekwoordelijke druppel. Een deel van de Franse bevolking was het al oneens met de hervormingen van Emmanuel Macron. (Foto: Getty Images)

Vanwege het grote succes gingen de 'Gele Hesjes' elk weekend wegen bezetten. In de eerste weekenden voerden telkens honderdduizenden personen actie. (Foto: Reuters)

De blokkades leverden conflicten op met weggebruikers, terwijl in de steden hevige confrontaties plaatsvonden met de oproerpolitie. (Foto: Getty Images)

Bij de protesten vielen zeker tien doden en vele honderden gewonden. De Franse politie arresteerde duizenden 'Gele Hesjes'. (Foto: Reuters)

De acties hadden ook flinke gevolgen voor de economie. Op meerdere plekken werden auto's, winkels en monumenten gevandaliseerd. Na een tijd besloten winkels uit voorzorg hun deuren dicht te houden. (Foto: Getty Images)

Vertegenwoordigers van de 'Gele Hesjes' gingen in gesprek met de regering, maar zij werden niet door alle demonstranten erkend. De protestbeweging was online ontstaan en had geen duidelijke leiders. (Foto: Getty Images)

De geplande prijsverhogingen van brandstof werden na een maand van tafel geschoven. De 'Gele Hesjes' bleven zich echter inzetten tegen maatregelen die hun koopkracht zouden ondermijnen. (Foto: Pro Shots)

Uiteindelijk werden meer impopulaire maatregelen van de regering ingetrokken. De regering van Emmanuel Macron trok 15 miljard euro uit voor belastingverlagingen en andere fiscale maatregelen. (Foto: Reuters)

De rust in Frankrijk keerde na ongeveer een half jaar terug doordat steeds minder 'Gele Hesjes' kwamen opdagen bij de protesten. Ook raakten ze onderling verdeeld over de vervolgstappen. (Foto: Reuters)

Wekelijks voeren nog duizenden demonstranten in gele veiligheidshesjes actie tegen het beleid van Macron. Er worden vanwege het jubileum dit weekend extra 'Gele Hesjes' verwacht. (Foto: Getty Images)

Meerdere leiders van de protestbewegingen hebben Fransen opgeroepen dit weekend in heel het land te demonstreren. Er is sprake van zeker 140 oproepen, melden Franse media. (Foto: Getty Images)