Door de zwaarste overstromingen in Venetië in vijftig jaar staat inmiddels 70 procent van de Italiaanse stad onder water. Het wereldberoemde San Marcoplein is afgesloten omdat het water er tot kniehoogte komt.

Burgemeester Luigi Brugnaro zegt dat de schade aan de stad is opgelopen tot 1 miljard euro. Gebouwen zijn beschadigd en overspoelde riolen zorgen voor een onhygiënische situatie.

Volgens lokale autoriteiten steeg het water vrijdag tot een hoogte van 1,54 meter. Op beelden op sociale media is te zien hoe het stijgende water opnieuw winkels en hotels binnenloopt.

De burgemeester heeft eerder deze week de klimaatverandering de schuld gegeven van de steeds groter wordende vloedwateren bij Venetië. Naar schatting staat het water in de stad gemiddeld 20 centimeter hoger dan een eeuw geleden.

Noodtoestand afgekondigd door Italië

Donderdag kondigde Italië de noodtoestand af in Venetië. Er is een noodbudget beschikbaar gesteld, waarmee individuen schade tot 5.000 euro en bedrijven schade tot 20.000 euro vergoed kunnen krijgen.

Naar verwachting komt het waterpeil tijdens het weekend niet hoger dan 1,20 meter. Onder normale omstandigheden worden getijden van 80 tot 90 centimeter gezien als hoog maar beheersbaar.