De interim-regering van Bolivia en beleidsmakers van de partij van de gevluchte oud-president Evo Morales hebben donderdagavond een deal gesloten om uit de politieke crisis te geraken: er komen nieuwe verkiezingen.

De nieuwe voorzitter van de senaat, Mónica Eva Copa Murga, lid van Morales' socialistische partij, spreekt van een "historische dag" omdat de regering en oppositie overeenstemming bereikten over het zo snel mogelijk houden van nieuwe verkiezingen. "Om zo ons land te verenigen en boven alles de democratie te verdedigen."

De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez had eerder gezegd dat ze bruggen wil slaan naar de partij van Morales, maar dat de naar Mexico gevluchte oud-president niet welkom is als kandidaat voor de verkiezingen.

Aanhangers van de recentelijk afgetreden Morales botsten eerder op donderdag met de politie, nadat oppositielid Añez zichzelf woensdag tot interim-president uitriep.

In de Boliviaanse stad La Paz gooiden aanhangers van de afgetreden president met stenen en stookten ze brandjes, waar de politie op reageerde door traangas af te schieten op de menigtes.

Beschuldiging van fraude

Morales trad zondag af na wekenlange protesten tegen hem. Hij wordt beschuldigd van fraude, nadat hij in oktober de verkiezingsoverwinning claimde terwijl de stembussen vervroegd waren gesloten. Morales was veertien jaar lang aan de macht in Bolivia.

De afgetreden president vluchtte naar Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen. Hij spreekt van een staatsgreep tegen hem en de 'benoeming' van Añez zou dat volgens hem bevestigen.

Aanhangers van Morales noemen de zet van Añez onwettig omdat haar presidentschap niet formeel is aangenomen door de senaat. Añez zelf zegt dat ze zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit wil schrijven. Morales zei woensdag dat hij bereid is om terug te keren als het volk daarom vraagt, naar eigen zeggen om "Bolivia gerust te stellen".