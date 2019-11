Meerdere Nederlandse universiteiten halen hun studenten vroegtijdig terug uit Hongkong. Vanwege de opgelopen spanningen in de regio hebben de onderwijsinstellingen besloten zich uit voorzorg actief in te zetten om een terugkeer naar Nederland te faciliteren.

De situatie in Hongkong is sinds de dood van een 22-jarige demonstrant vorige week vrijdag verder geëscaleerd. Hierdoor hebben scholen massaal lessen geschrapt. Sommige universiteiten hebben zelfs besloten de rest van dit kalenderjaar geen colleges en werkgroepen aan te bieden.

Afgelopen week vonden bij meerdere universiteiten botstingen plaats tussen demonstranten en agenten. Actievoerders bereiden zich donderdag onder meer bij de Chinese University of Hong Kong en de Polytechnic University voor op eventuele confrontaties met de politie. Zo staan er zelfgeplaatste barricades en worden de kantines gebruikt als bevoorradingsstations.

De Universiteit van Amsterdam (UvA), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Universiteit Utrecht (UU) gaan in ieder geval de terugkeer van hun studenten actief faciliteren. In het geval van de UvA en de EUR is bekend dat de kosten voor de terugreis worden vergoed. De drie universiteiten hebben samen nog 131 studenten in Hongkong. Drie studenten van de EUR zijn eerder al terug naar huis gegaan.

'Deel van studenten wil graag terugkeren'

"De situatie is zo onvoorstelbaar geworden, dat we onze studenten adviseren terug te keren", zegt UvA-woordvoerder Annelies van Dijk. "Een deel van de studenten die we hebben gesproken zegt graag naar huis te willen."

Wat dit precies betekent voor hun studies, is niet duidelijk. De universiteiten zeggen dit per student te willen bekijken. Sommige Hongkongse universiteiten hebben al gezegd dat de studenten vanuit Nederland het semester kunnen afmaken, bijvoorbeeld via online colleges.

Niet alle universiteiten halen studenten actief terug

Niet alle Nederlandse universiteiten zijn van plan zich actief in te zetten om studenten terug te halen. Zo zegt Tilburg University dat de 36 studenten die nog in Hongkong zijn een brief wordt gestuurd met daarin informatie over de mogelijkheid om terug te keren.

TU Eindhoven laat weten in contact te staan met de studenten in Hongkong. "We gaan ze helpen als ze terug willen", zegt woordvoerder Karen Collet. "We zijn niet van plan ze zelf terug te halen. Een negatief reisadvies zou de zaak veranderen."

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Hongkong voor veiligheidsrisico's, maar van een negatief reisadvies is momenteel geen sprake. Op dit moment geldt er geen speciaal advies voor studenten, laat een woordvoerder weten.

De Nederlandse consulaat generaal in Hongkong heeft eerder via de universiteiten contact opgenomen met de Nederlandse studenten om ze informatie te geven over wat zij kunnen doen bij noodgevallen. Studenten die in Hongkong blijven, kunnen zich uit voorzorg registreren bij de consulaat generaal, aldus het ministerie. Op deze manier kunnen de Nederlandse autoriteiten hen bij noodgevallen makkelijk vinden.