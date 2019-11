De Turkse overheid gaat een Amerikaanse IS-strijder die sinds maandag gevangen zit in een bufferzone tussen Turkije en Griekenland uitleveren aan de Verenigde Staten, meldt BBC News donderdag.

De Turkse overheid pakte de Amerikaanse IS-aanhanger maandag op in Syrië en zette hem uit naar Griekenland. Griekenland weigert de man toe te laten, waardoor hij gevangen zit in een bufferzone die de landen scheidt. Hij heeft vier dagen vastgezeten in het niemandsland.

Volgens lokale media zou het gaan om een Amerikaan van Jordaanse afkomst. De man had zelf laten weten niet aan de VS uitgeleverd te willen worden.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt maatregelen te hebben genomen om zijn uitlevering in gang te zetten. De VS heeft laten weten de man toe te zullen laten.

Meer uitzettingen

Turkije zet momenteel meerdere buitenlandse IS-strijders uit. Volgens Ankara worden meer dan twintig andere verdachten, die allemaal uit Europa komen, binnenkort uitgezet naar hun thuisland.

Maandag besloot de rechtbank in Den Haag in een kort geding dat de Nederlandse Staat zich moet inspannen om 56 kinderen en mogelijk ook hun 19 moeders vanuit Syrië naar Nederland te halen.