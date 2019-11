De beloega die afgelopen week rugbyend in een filmpje op internet te zien was, blijkt de mysterieuze Hvaldimir te zijn, meldt de dierenrechtenorganisatie Norwegian Orca Survey aan HuffPost.

Deze beloega was mogelijk van het Russische leger en is waarschijnlijk ontsnapt. De Russen wilden het dier vermoedelijk als spionagemiddel inzetten. Hvaldimir verscheen eerder dit jaar al eens plotseling in de noordelijke Noorse wateren.

De beloega was afgelopen week te zien in een video die op internet massaal werd gedeeld. Op de beelden was te zien dat een groep Zuid-Afrikaanse rugbyfans op de Noordpool een bijzondere ontmoeting had met het dier. Bij het gooien van een rugbybal bracht de dolfijn de bal telkens terug. Het ging om een officiële wedstrijdbal die is gebruikt tijdens het WK in Japan.

De dierenrechtenorganisatie Norwegian Orca Survey, die de Hvaldimir Foundation opzette, zegt tegen HuffPost dat de beloega op de beelden Hvaldimir is. "Ja, we kunnen officieel bevestigen dat het Hvaldimir is", zei een woordvoerder tegen HuffPost.

Dier maakte contact met mensen

Volgens de Noorse dierenrechtenorganisatie droeg het dier een tuigje waar 'Sint-Petersburg' op staat. Ook hing er een camera aan. Dit in combinatie met het feit dat het dier contact maakte met mensen, maakte voor de organisatie duidelijk dat het om Hvaldimir ging.

Hvaldimir wordt momenteel door medewerkers van de Hvaldimir Foundation verzorgd. Het dier is in afzondering geplaatst in de haven van het Noorse Hammerfest.