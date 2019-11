Hongkong heeft donderdag opnieuw te maken met felle protesten. Vanwege de chaotische taferelen wordt de komende dagen geen les gegeven op basisscholen en middelbare scholen. Daarnaast bieden meerdere universiteiten de rest van dit kalenderjaar geen onderwijs aan, terwijl demonstranten juist naar deze onderwijsinstellingen trekken.

Het onderwijsbureau besloot woensdag dat de lessen op kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen en speciale scholen donderdag niet zouden doorgaan. Nu is besloten dat de maatregel ook voor de rest van de week geldt.

Het besluit is genomen vanwege de aanhoudende verstoringen in de ov-dienstregelingen en de vele wegblokkades. Hoewel er geen les wordt gegeven, houden de scholen hun deuren wel open. Leraren moeten de veiligheid van leerlingen die toch komen opdagen waarborgen, aldus het onderwijsbureau.

Ook roept het bureau demonstranten op te stoppen met "alle gewelddadige en destructieve acties" zodat alle kinderen weer veilig naar school kunnen. Leerlingen krijgen intussen het verzoek weg te blijven van het "gevaar" en niet mee te doen aan "verboden activiteiten".

Nieuwe incidenten leiden tot nieuwe onrust

De situatie in Hongkong is in de afgelopen week verder geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld.

Inmiddels hebben zich nieuwe incidenten voorgedaan, waardoor telkens meer onvrede ontstaat onder de demonstranten. Kantoorpersoneel in het zakelijk district heeft donderdag voor de vierde dag op rij actiegevoerd tijdens de lunchpauze.

Het verkeer op meerdere plekken in Hongkong is zwaar verstoord door blokkades van demonstranten. Bij meerdere campussen bereidt een groep actievoerders zich op eventuele confrontaties met de oproerpolitie voor door bijvoorbeeld voedsel en wapens te verzamelen en bakstenen barricades te bouwen.

De Chinese University of Hong Kong was dinsdag het podium van heftige botsingen tussen demonstranten en agenten. Volgens de politie is deze onderwijsinstelling een "wapenfabriek" geworden. "Ze komen met hun acties een stap dichter bij terrorisme", meent politiecommissaris Tse Chun-chung.

Demonstranten gebruiken de kantine van de Polytechnic University als bevoorradingsstation. (Foto: Reuters)

Ook universiteiten schrappen lessen

Diverse universiteiten hebben lessen voor de rest van het kalenderjaar geschrapt. Volgens The Guardian zijn deze week tientallen buitenlandse studenten vertrokken. De Chinese University of Hong Kong heeft aangekondigd het vertrek van studenten en bewoners van de campus te faciliteren.

De onbemande kantine van de universiteit is inmiddels door demonstranten overgenomen. De groep gebruikt de ruimte om de aanwezige demonstranten te voeden. De kantine van de Polytechnic University wordt intussen gebruikt als opslagruimte voor voedsel, kleding, maskers en ander materiaal.

Een deel van de demonstranten lijkt bij diverse universiteiten te overnachten. Bij meerdere zelfgeplaatste barricades liggen jongeren in slaapzaken. Ook staan er tenten op het sportveld van de Chinese University of Hong Kong.

Demonstranten rusten uit op een brug bij de Chinese University of Hong Kong. (Foto: Getty Images)

Veel jongeren doen mee aan protesten

Aan de protesten doen al sinds het ontstaan ervan in juni veel jongeren mee. Het gaat om een generatie die is opgegroeid in een Hongkong dat als autonome regio deel uitmaakt van China, maar ook niet bang is om in verzet te komen tegen Peking.

Scholieren en studenten speelden eerder een belangrijke rol bij de massaprotesten in 2012 en 2014. Ze protesten nu voor meer democratie in Hongkong en minder invloed vanuit Peking. Enkele maanden geleden slaagden de demonstranten erin de regering te dwingen een omstreden uitleveringswetsvoorstel in te trekken.