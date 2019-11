Iraakse veiligheidstroepen hebben donderdag vier mensen gedood tijdens charges op het Tahirplein in het centrum van de hoofdstad Badgad. Drie van de slachtoffers zijn overleden nadat traangasgranaten hun schedels hadden doorboord.

Begin november bracht Amnesty International nog naar buiten dat traansgasgranaten ook vijf andere Iraakse betogers het leven hebben gekost. De oproerpolitie in Bagdad zou twee soorten traangasgranaten inzetten die niet eerder in Irak zijn gebruikt.

Iraakse veiligheidstroepen hebben donderdag op het Tahirplein met scherp geschoten. Ook werden er rubberen kogels ingezet. Meer dan vijftig mensen raakten bij de charges gewond.

De onrust in Bagdad is weer opgelaaid na twee dagen van relatieve rust. In het zuiden van Irak was het de afgelopen dagen wel onrustig. Daar staken demonstranten de huizen van diverse ambtenaren in brand.

Betogers voeren al sinds begin oktober actie

Een deel van de Iraakse bevolking voert sinds begin oktober actie tegen corruptie, werkloosheid en het tekort aan basisvoorzieningen. De regering kondigde op 6 oktober na dagenlange protesten een hervormingsplan aan. Het werd daarna rustiger, maar de protesten laaiden eind oktober weer op.

Critici vinden dat de maatregelen, waaronder salarisverlagingen voor overheidsfunctionarissen, te laat komen. Vooral in Bagdad worden grote demonstraties gehouden.