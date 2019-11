Aanhangers van de recentelijk afgetreden Boliviaanse president Evo Morales zijn donderdag gebotst met de politie, nadat oppositielid Jeanine Añez zich woensdag uitriep tot interim-president.

In de Boliviaanse hoofdstad La Paz gooiden aanhangers van de afgetreden president met stenen en stookten ze brandjes, waar de politie op reageerde door traangas af te schieten op de menigtes.

Morales trad zondag af na wekenlange protesten tegen hem. Hij wordt beschuldigd van fraude, nadat hij in oktober de verkiezingsoverwinning claimde terwijl de stembussen vervroegd waren gesloten. Morales was veertien jaar lang aan de macht in Bolivia.

De afgetreden president vluchtte naar Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen. Hij spreekt van een staatsgreep tegen hem en de 'benoeming' van Añez zou dat volgens hem bevestigen.

Aanhanger van Morales noemen de zet van Añez onwettig, omdat haar presidentschap niet formeel is aangenomen door de senaat. Añez zelf zegt zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te willen schrijven. Morales zei woensdag dat hij bereid is om terug te keren als het volk daarom vraagt, naar eigen zeggen om "Bolivia gerust te stellen".

Senaat moest woensdag stemmen op interim-president

De Boliviaanse senaat kwam woensdag bijeen om te stemmen op een nieuwe interim-president. Er waren niet genoeg senatoren aanwezig om dit te kunnen doen, doordat leden van de partij van Morales de stemming boycotten. Desondanks riep oppositielid Añez zichzelf uit tot interim-president.

Na het aftreden van Morales en zijn vicepresident zou Añez volgens de grondwet de volgende in lijn zijn om het presidentschap op zich te kunnen nemen, zo stelt de senator. Ze pleit voor een democratische transitie, die afziet van het volgens haar 'totalitaire bewind' van Morales.

Morales kwam dinsdag aan in Mexico

De afgetreden president kwam dinsdagavond (Nederlandse tijd) aan in Mexico. Eerder die dag haalde een Mexicaans vliegtuig hem op. Het toestel strandde vervolgens in Paraguay, doordat meerdere Latijns-Amerikaanse landen de toegang tot hun luchtruim hadden geweigerd.

De Mexicaanse regering zou Amerikaanse ambtsgenoten hebben ingelicht over het besluit om Morales asiel aan te bieden. De Verenigde Staten geven aan te hebben aangeboden om de reis van Morales te ondersteunen.

In reactie op de onrust na het aftreden van Morales heeft de VS familieleden van mensen die werken voor de VS opgeroepen Bolivia te verlaten. Daarnaast wordt Amerikaanse staatsburgers afgeraden af te reizen naar het land.