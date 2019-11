Israël heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw raketten afgevuurd op doelen in de Gazastrook, waardoor zes personen om het leven zijn gekomen. Sinds het geweld in de regio dinsdag oplaaide, zijn nu 32 mensen omgekomen. Eerdere luchtaanvallen door Israël waren gericht op doelen van de terroristische organisatie Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ).

Medici in het gebied zeggen dat door de aanval onder anderen een vrouw en een kind om het leven zijn gekomen en dat twaalf personen gewond zijn geraakt.

Inmiddels is er een wapenstilstand afgesproken door de partijen. Volgens een correspondent van Reuters lijkt het erop dat deze grotendeels wordt nageleefd: sinds 4.30 uur is slechts één raket gezien.

Strijd begon na dood van PIJ-commandant

Het opgelaaide conflict is de hevigste strijd in de regio in maanden en begon nadat Israël dinsdag commandant Baha Abu Al Atta van de PIJ doodde bij een luchtaanval op diens huis in de Gazastrook. Israël hield hem verantwoordelijk voor een reeks raket- en droneaanvallen en het plannen van nieuwe aanvallen.

Militanten van de PIJ beantwoordden de dood van hun commandant met het afvuren van ongeveer tweehonderd raketten op Israël. Veel van deze projectielen werden tegengehouden door luchtafweersystemen, maar alsnog kwam er een raket neer op een snelweg net buiten de havenstad Ashdod.

Aan de andere kant bestookte Israël doelen van PIJ in Gaza. Het leger is daar woensdag mee doorgegaan. Daarbij kwamen volgens Palestijnse bronnen zeker twaalf mensen om het leven. Aan Israëlische zijde zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

De door Iran gesteunde PIJ staat bekend als een radicalere groepering dan Hamas. Die militante Palestijnse beweging zei dinsdag dat de dood van de Al Atta niet onbestraft zal blijven, maar heeft die nog niet daadwerkelijk beantwoord met een tegenaanval.