De bosbranden in Australië blijken een vierde leven te hebben geëist, toen een lichaam in een afgebrand grasgebied in de staat New South Wales. Dat laat de lokale politie donderdag weten. Zaterdag maakten autoriteiten bekend dat er drie personen waren overleden door de natuurbranden aan de Australische oostkust.

Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk hij was waarschijnlijk 58-jarige man die in een hut woonde nabij de stad Kempsey, ongeveer 345 kilometer ten noorden van Sydney.

Zaterdag meldden Australische autoriteiten al dat zeker drie mensen waren overleden door de bosbranden. Twee slachtoffers waren afkomstig uit de plaats Glen Innes, ongeveer 550 kilometer noordelijk van Sydney. In het dorp Taree werd een lichaam in een uitgebrande woning gevonden.

In de afgelopen week is ruim een miljoen hectare van gras- en akkerland afgebrand door de natuurbranden. In New South Wales alleen zijn ongeveer driehonderd woningen verwoest.

Autoriteiten verschoven woensdag hun aandacht van New South Wales naar de noordoostelijke staat Queensland. In New South Wales werd het natuurgeweld enigszins verzacht door verkoeling van het weer, terwijl Queensland te maken krijgt met hogere temperaturen en nadelige winden.

Noodtoestand afgekondigd in beide staten

In beide staten werd maandag de noodtoestand afgekondigd, en de brandweer verwacht nog weken bezig te zijn met het onder controle krijgen van de situatie. Hiervoor hebben hulpdiensten regen nodig, maar dat staat nog niet in de weersvooruitzichten. Honderden scholen hebben voorlopig hun deuren gesloten.

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.

Veel burgers van Sydney eisen dat de overheid de klimaatveranderingen serieus neemt en investeert in preventie om dergelijke natuurbranden te voorkomen. De federale overheid van Australië meent dat de vlammenzeeën niets te maken hebben met klimaatverandering, tot grote woede van de burgemeesters van steden die bedreigd worden door het vuur, meldde ABC.