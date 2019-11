Bij een botsing tussen een passagiersbus en een vrachtwagen in Slowakije zijn minstens twaalf doden gevallen, meldt de Slowaakse politie woensdag.

Zeventien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan drie in kritieke toestand. Onder de omgekomen personen zijn minstens vier minderjarigen.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Nitra, een stad negentig kilometer ten oosten van de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Op foto's van de Slowaakse politie is te zien hoe de bus in een greppel terecht is gekomen. De vrachtwagen, die beladen was met stenen en grind, ligt omgekanteld op de weg.

De Slowaakse Premier Peter Pellegrini heeft in een verklaring laten weten dat hij een dag eerder van een officieel bezoek aan Cyprus terugkeert om de plaats van het ongeval te bezoeken.

Volgens de Slowaakse politie kan het aantal slachtoffers nog oplopen, aangezien er mogelijk nog personen in de bus zitten opgesloten.