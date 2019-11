Zoals verwacht doet Jordan datgene waarvoor hij daar is neergezet en trekt hij bijzonder hard van leer tegen Taylor. Hij praat razendsnel, bijt de getuige de ene na de andere vraag toe. Zijn punt: er was geen quid pro quo, want er heeft geen uitwisseling plaatsgevonden.



Daarbij gaat Jordan overigens wel voorbij aan het feit dat de militaire hulp aan Oekraïne pas weer beschikbaar werd gemaakt toen senatoren uit beide partijen bij het Witte Huis klaagden over de bevriezing en dreigden die met nieuwe wetgeving aan te vechten.



De Republikeinse afgevaardigde benadrukt ook opnieuw dat Taylor niet meeluisterde met het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, niet met de Oekraïense president sprak over de verzoeken van Trump en veel van zijn informatie van anderen heeft gehoord. "En dit is hun 'stergetuige'", sneert hij over de Democraten.



Taylor blijft rustig onder de barrage van Jordan. Hij glimlacht zelfs minzaam. Dit is duidelijk niet de eerste keer tijdens zijn halve eeuw in overheidsdienst dat hij wordt ondervraagd.