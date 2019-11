William Taylor wordt geïntroduceerd door Schiff. Hij heeft zijn land in totaal zo'n vijftig jaar gediend. Begon zijn carrière als militair, diende in Vietnam en werd onderscheiden met een Bronze Star-medaille. Hij werkte voor de ministeries van Energie en Defensie. In 1992 ging hij de diplomatie in. Hij vertegenwoordigde zijn land onder meer in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, Afghanistan en Irak. Tussen 2006 en 2009 was hij ambassadeur in Oekraïne, onder de presidenten George W. Bush en Barack Obama. Eerder dit jaar werd hij door Trump benoemd tot waarnemend ambassadeur in dat land, na het ontslag van Marie Yovanovitch, die vrijdag zal getuigen.