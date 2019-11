De openingsverklaring van Taylor. Ook hij benadrukt zijn neutraliteit in het proces. Hij is aanwezig als getuige om het over feiten te hebben. "Het is niet aan mij om een kant te kiezen", zegt hij. Ook hij haalt kort zijn lange carrière als medewerker van de Amerikaanse regering aan. Weinigen zullen ontkennen dat Taylor een indrukwekkende staat van dienst heeft.



"Zelfs terwijl wij hier vandaag zitten, valt Rusland Oekraïense soldaten aan in hun eigen land", zegt hij. "Het is duidelijk in ons nationale belang om verdere Russische aggressie in te perken."