De Turkse president Erdogan is in de Verenigde Staten voor een ontmoeting met president Trump. Volgens de Turkse zijde zal het bezoek in het teken staan van de strijd tegen terrorisme. Tevens moet het de kou tussen beide landen uit de lucht nemen.

Voorafgaand aan zijn vertrek zei Erdogan dat zijn belangrijkste agendapunt de uitlevering van de in de Amerikaanse staat Pennsylvania woonachtige Fethullah Gülen is. Gülen en zijn gelijknamige beweging worden door Turkije verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep van 2016.

Daarnaast moeten er oplossingen voor de onenigheid tussen beiden landen komen, zo sprak Erdogan.

De president is ontevreden over het feit dat de beloofde terugtrekking van de YPG-tak van de Syrische Democratische Strijdkrachten wat hem betreft nog niet voltooid is. De YPG is volgens Turkije een afsplitsing van de terroristische beweging PKK.

Turkije lanceerde op 9 oktober een militaire operatie om de YPG uit Noord-Syrië te verdrijven. Acht dagen later werd een overeenkomst met de Verenigde Staten over de terugtrekking van de YPG bereikt, waarmee een wapenstilstand van kracht werd. Washington op zijn beurt is bezorgd over de radicale elementen van het Vrije Syrische Leger (FSA), dat met de Turkse strijdkrachten optrekt.

De door Turkije gesteunde rebellen van het FSA hebben geen smetteloze reputatie. (Foto: Reuters)

Aanschaf Russisch raketsysteem nog altijd twistpunt

Achter de schermen zal het vooral gaan over de verschillende sancties die Turkije boven het hoofd hangen. Zo heeft Trump nog altijd niet de bij wet verplichte sancties opgelegd voor de aankoop door Turkije van het Russische S-400-raketsysteem.

Volgens Middle East Eye (MEE) zou Trump daarover een nieuwe brief aan Erdogan hebben geschreven, waarin Turkije een uitweg geboden wordt. Indien het land het raketsysteem niet activeert en Amerikaanse inspecties toestaat, zou het niet alleen sancties ontlopen maar ook weer toegelaten worden tot het F-35-programma en de gevechtsvliegtuigen mogen kopen. Turkse bronnen verklaarden tegenover MEE dat Erdogan het aanbod naast zich neer heeft gelegd.

Robert O'Brien, de nationale veiligheidsadviseur van Trump, herhaalde afgelopen zondag dat Turkije sancties kan verwachten als het land aan het raketsysteem zal vasthouden.

Turkije nam deze zomer de eerste S-400 batterij in ontvangst. (Foto: AFP)

Amerikaanse Congres lijkt verenigd in afkeuring van Erdogan

Erdogan en zijn entourage zullen desondanks inzetten op de vermeende persoonlijke band met Trump, temeer nu het Amerikaanse Congres verenigd lijkt in zijn afkeuring van Erdogan. De afgelopen weken zijn voorbereidingen voor tenminste vijf nieuwe sancties getroffen.

Er zijn plannen om de financiële, technische en materiële steun aan het Turkse leger aan banden te leggen. Andere mogelijke sancties hebben betrekking op het schrappen van wapenleveranties aan Turkije als blijkt dat deze in Syrië gebruikt kunnen worden.

Daarnaast loopt er een gerechtelijke procedure tegen de Turkse staatsbank Halkbank. De bank faciliteerde tussen 2012 en 2016 de zogeheten gas-voor-goud-deals tussen Iran en Turkije, ondanks de destijds geldende sancties tegen Iran. Mogelijk is er voor ongeveer 20 miljard dollar verhandeld.

Erdogan's beveiligers onder vergrootglas

Tot slot zal het gedrag van Erdogan's beveiligers onder een vergrootglas liggen. In 2017 raakten zij slaags met demonstranten. Tegen vier van de 15 beveiligers lopen nog gerechtelijke procedures in de Verenigde Staten.

De voorzitter van de Republikeinse vertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden riep aan de vooravond van het bezoek van Erdogan Trumps regering op om degene die betrokken waren bij de knokpartij direct het land uit te zetten indien ze opnieuw de president vergezellen.