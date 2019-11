Het Israëlische leger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in de Gazastrook opnieuw doelen van de terroristische organisatie Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) bestookt. Sinds het geweld dinsdag escaleerde, is het dodental opgelopen tot minstens 22.

Onder de slachtoffers zijn volgens een ziekenhuis in Gaza-Stad ook burgers. De PIJ bevestigde woensdag dat zeker twee van hun leden zijn gedood.

De hevigste strijd in de regio sinds maanden laaide op nadat Israël dinsdag commandant Baha Abu Al Atta van de PIJ had gedood bij een luchtaanval op diens huis in de Gazastrook. Israël hield hem verantwoordelijk voor een reeks raket- en droneaanvallen. Ook was hij volgens de Israëliërs bezig met het plannen van nieuwe aanvallen.

Militanten van de PIJ beantwoordden dit dinsdag met het afschieten van ongeveer tweehonderd raketten richting Israël. Tientallen projectielen werden onderschept door Israëlische afweersystemen, maar die konden niet voorkomen dat een raket op een snelweg net buiten de havenstad Ashdod insloeg.

Aan de andere kant bestookte Israël doelen van PIJ in Gaza. Het leger is daar woensdag mee doorgegaan. Daarbij kwamen volgens Palestijnse bronnen zeker twaalf mensen om het leven. Aan Israëlische zijde zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

Islamitische Jihad is radicaler dan Hamas

De door Iran gesteunde PIJ staat bekend als een radicalere groepering dan de militante Palestijnse beweging Hamas. Hoewel de laatstgenoemde organisatie dinsdag riep de dood van Al Atta niet onbestraft te laten, heeft Hamas zich tot op heden nog buiten de recent opgelaaide strijd gehouden.

Ondertussen melden bronnen aan persbureau Reuters dat de Verenigde Naties een gezant naar de Egyptische hoofdstad Caïro hebben gestuurd om te bemiddelen tussen de strijdende partijen.