De Italiaanse stad Venetië is dinsdag getroffen door de zwaarste overstroming sinds 1966. Het waterpeil bereikte 1,87 meter, bij de overstroming in 1966 was dat 1,94 meter. Burgemeester Luigi Brugnaro zegt op het punt te staan de noodtoestand uit te roepen en vreest grote schade aan de stad.

Brugnaro geeft de schuld aan klimaatverandering en vraagt om hulp van de overheid bij het aanpakken van de overlast. "De kosten zullen hoog zijn", aldus de burgemeester op Twitter.

De Basiliek van San Marco van Venetië is volgestroomd en ook verschillende pleinen en straten staan onder water. Het is nog niet duidelijk wat de schade aan de kerk is. Het is de zesde keer in 1.200 jaar dat de San Marco is volgelopen, waarvan de laatste vier keer plaatsvonden in de laatste twintig jaar.

Bij de laatste overstroming zei een medewerker van de grootste kerk van Venetië dat het gebouw "in een dag twintig jaar ouder is geworden".

Italië heeft de laatste dagen veel last gehad van regen met verschillende overstromingen, voornamelijk in het zuiden van het land. De komende dagen is meer regen op komst.