Australische autoriteiten vrezen dat de bosbranden de komende dagen zullen verergeren in de staat Queensland, terwijl de omstandigheden in het naastgelegen New South Wales iets verbeterden door een lichte verkoeling van het weer.

De temperaturen in Queensland dreigen te stijgen naar 36 graden Celsius. Gepaard met een draai in de windrichting kan dat gaan zorgen voor meer oplaaiend vuur in de noordoostelijke Australische staat.

Tegelijkertijd is New South Wales nog niet van de branden af. Volgende week kan het weer daar namelijk ook weer verder opwarmen, waardoor de branden weer kunnen verergeren.

Terwijl tienduizenden bewoners van New South Wales dinsdag schuilden voor de vlammen, moesten brandweerlieden kampen met ruim 1.1 miljoen hectare land dat in brand stond. Het vuur bereikte ook bijna de stad Sydney, de grootste stad van Australië, met vuur op enkele meters afstand van sommige woningen.

De brandweer van New South Wales vreest dat het nog onder controle krijgen van alle branden nog weken kan duren. "We hebben regen nodig, maar dat is voorlopig nog niet voorspeld", aldus de brandweercommissaris van New South Wales tegen persbureau Reuters.

Noodtoestand uitgeroepen in twee staten

Queensland en New South Wales riepen maandag de noodtoestand uit vanwege de zware bosbranden die het land teisteren. In veertien plaatsen aan de oostkust van het land is een noodwaarschuwing afgegeven voor de bewoners. Honderden scholen hebben voorlopig hun deuren gesloten.

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.

Veel burgers van Sydney eisen dat de overheid de klimaatveranderingen serieus neemt en investeert in preventie om dergelijke natuurbranden te voorkomen. De federale overheid van Australië meent dat de vlammenzeeën niets te maken hebben met klimaatverandering, tot grote woede van de burgemeesters van steden die bedreigd worden door het vuur, meldde ABC.