Een betoger is dinsdagavond doodgeschoten door een militair bij demonstraties in Libanon. Dit gebeurde tijdens een nieuwe golf demonstraties, als gevolg van een oproep van president Michel Aoun aan betogers om 'naar huis te gaan'. De betreffende militair is aangehouden.

Het slachtoffer zou lid zijn van de politieke partij van Walid Jumblatt. Jumblatt zei eerder dat er een herschikking van het Libanese kabinet nodig is, gevolgd door nieuwe verkiezingen. Jumblatt bezocht het ziekenhuis waar het slachtoffer werd behandeld en riep daar zijn aanhang op om rustig te blijven.

Het leger meent dat een militair op betogers schoot in een poging om hen uit elkaar te drijven. Ze demonstranten zouden een weg in de stad Khaldeh hebben geblokkeerd. De betreffende militair is aangehouden en het voorval wordt onderzocht.

Nieuwe groepen demonstranten gingen de straat op nadat president Michel Aoun op televisie zie dat de demonstranten naar huis moesten gaan, omdat ze voor een catastrofe in Libanon zouden zorgen.

De banken, die twee weken gesloten waren in Libanon, zijn dinsdag begonnen aan een staking. Bankpersoneel zou zich niet veilig voelen door demonstranten en mensen die geld van hun rekeningen willen halen.

Demonstraties braken uit door belasting op bellen via sociale media

De demonstraties braken uit op 17 oktober, toen de regering had aangekondigd bellen via sociale media zoals WhatsApp te zullen belasten.

Na het terugtrekken van dit belastingvoorstel gingen de protesten door en richtten de tienduizenden betogers zich op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en de wijdverspreide corruptie in Libanon.

Na vijf dagen van demonstraties kwam de Libanese overheid met een pakket economische noodmaatregelen om de demonstranten tevreden te stellen. Als onderdeel van de economische noodmaatregelen zegde de Libanese overheid toe de salarissen van ministers en parlementariërs te halveren.

De regering kwam ook met het ambitieuze voorstel om het begrotingstekort in 2020 terug te brengen naar "bijna nul", wat neerkomt op 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De demonstraties hielden aan na de aankondiging van de maatregelen. Eind oktober kondigde Libanese premier Saad Al Hariri aan dat hij af zou treden.