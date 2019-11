De afgetreden Boliviaanse president Evo Morales is dinsdagavond alsnog aangekomen in Mexico, dat hem politiek asiel verleent. Eerder op de dag leek de oud-regeringsleider in Paraguay te zijn gestrand, nadat meerdere Latijns-Amerikaanse landen hem de toegang tot hun luchtruim hadden ontzegd.

In Mexico werd Morales welkom geheten door de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard. Het land veroordeelde al eerder de "militaire operatie" in Bolivia en steunt Morales.

De voormalige president zei in een toespraak dat Mexico zijn leven heeft "gered". Ook is hij van plan om politiek actief te blijven.

Ondertussen is het op politiek vlak nog altijd onrustig in Bolivia. Politici kwamen dinsdag bijeen, maar konden het niet eens worden over een interim-president die het land naar nieuwe verkiezingen moet leiden.

De tweede vicepresident Jeanine Áñez wilde naar verluidt aanvankelijk die taak op zich nemen. Ze zou echter opzijgeschoven zijn, omdat haar ambtsgenoten vrezen dat zij deel uitmaakt van "de staatsgreep die bedoeld is om Morales af te zetten". Een groep politici ziet liever dat Adriana Salvatierra, de eveneens zondag afgetreden president van de senaat, de overgang leidt.

Morales trad af na wekenlange protesten

Morales trad zondag af na wekenlange protesten. De betogingen begonnen na een omstreden verkiezingsuitslag in oktober. De voormalige president claimde toen de overwinning, terwijl het tellen van de stemmen een dag lang zonder verklaring was stilgelegd.

Zijn voornaamste politieke rivaal Carlos Mesa riep zijn achterban op om tegen de verkiezingsuitslag te protesteren. Dat protest kreeg in de dagen voor het aftreden van Morales ook de steun van diverse grote politiekorpsen.