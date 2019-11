Steeds meer Hongkongse jongeren doen mee aan de "rellen" in de regio, meldt de politie dinsdag. Dit is een verwijzing naar de protesten die regelmatig uit de hand lopen. De deelnemers pleiten voor meer democratie en minder invloed van de centrale regering in Peking.

Sinds de start van de onrust in juni zijn circa drieduizend aanhoudingen verricht. Agenten arresteerden maandag 287 personen. Ruim 60 procent van hen is een scholier of student.

"We zijn sterk gealarmeerd door de trend dat steeds meer jongeren meedoen aan de rellen", zegt politiecommissaris Kong Wing-cheung. Begin oktober maakte de politie al bekend dat een derde van alle aangehouden demonstranten minderjarig is.

Het aantal opgepakte jongeren is dinsdag verder gestegen. Op en bij het terrein van de Chinese University of Hong Kong vinden heftige confrontaties tussen agenten en demonstranten plaats. Ook bij andere universiteiten zijn veel demonstranten.

De gevechten vinden op meerdere plekken in Hongkong plaats. Demonstranten gooien met molotovcocktails en steken wederom zelf geplaatste wegblokkades in brand, terwijl agenten ze proberen te verjagen met onder meer traangas en waterkanonnen.

Kong noemt het geweld van de demonstranten een bedreiging voor de samenleving en meldt dat er geen signalen zijn die erop wijzen dat de bedreigingen jegens agenten zullen stoppen. "Mensen met slechte bedoelingen propageren het gebruik van extreem geweld", zegt de commissaris.

Agenten tijdens een confrontatie met demonstranten bij de Chinese University of Hong Kong. (Foto: Reuters)

Nog steeds veel woede over dood van demonstrant

Op hun beurt beschuldigen demonstranten de politie van buitensporig geweld. Naast de regelmatige inzet van traangas, waterkanonnen, rubberen kogels en andere geweldsmiddelen, is er veel woede over twee recente incidenten waar de politie bij betrokken was.

Een 22-jarige demonstrant overleed na een val van een parkeergarage. Hoewel de toedracht onduidelijk is, houden demonstranten de politie verantwoordelijk, omdat agenten het slachtoffer zouden hebben opgejaagd. Vóór de val gebruikten agenten traangas bij de parkeergarage.

Maandag raakte een 21-jarige demonstrant gewond nadat hij van dichtbij werd neergeschoten door een agent. De toestand van de man is nog steeds kritiek, net zoals de toestand van de man die maandag in brand werd gestoken tijdens een ruzie met demonstranten.

De protesten in Hongkong begonnen in juni. (Foto: Getty Images)

Demonstraties van dinsdag vroeg op gang gekomen

De protesten kwamen dinsdag uitzonderlijk vroeg op gang. De eerste wegblokkades werden, net als maandag, al 's ochtends opgeworpen. Hongkongers in het zakelijke district demonstreerden voor de tweede dag op rij tijdens hun lunchpauze.

Meerdere metrostations zijn gesloten, waardoor mensen gedwongen worden lopend of met ander vervoer naar hun bestemming te reizen. Het nemen van bussen, taxi's en andere voertuigen wordt bemoeilijk door de wegblokkades.

De demonstraties gericht tegen de regering zijn de afgelopen maanden minder massaal geworden, maar wel feller. Door de onrust is de economie van Hongkong voor het eerst in tien jaar in een recessie beland.