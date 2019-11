De sociaaldemocratische Partido Socialista Obrero Español (PSOE) heeft dinsdag een principeakkoord bereikt met de linkse partij Unidas Podemos over een nieuw te vormen minderheidsregering in Spanje. Dat maakten beide partijleiders dinsdag bekend tijdens een persconferentie in Madrid.

De PSOE won zondag de Spaanse verkiezingen en bemachtigde daarbij 120 van de 350 zetels, drie minder ten opzichte van de vorige verkiezingen. Unidas Podemos leverde zeven zetels in en kwam uit op 35 zetels.

Zodoende hebben beide partijen samen geen meerderheid in het parlement. Zij zullen daarom op zoek moeten naar de steun van kleinere linkse partijen om zaken door het parlement te krijgen.

De overeenkomst tussen de PSOE en Podemos is opvallend. In september liepen eerdere gesprekken tussen beide partijen namelijk nog spaak. Hierdoor moesten zondag alweer voor de vierde keer in vier jaar tijd verkiezingen worden gehouden in het land.

Morele winnaar bij die verkiezingen was de radicaal-rechtse partij Vox, die haar zetels meer dan verdubbelde. Het vormen van een rechtse regering, aangevoerd door Partido Popular (PP) en gesteund door Vox en het centrumrechtse Ciudadanos, lijkt echter zeer moeilijk. Daarvoor komen de drie partijen samen enkele tientallen zetels tekort.