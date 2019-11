Bij een frontale botsing tussen twee treinen in Bangladesh zijn in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) minstens zestien personen om het leven gekomen, melden de plaatselijke autoriteiten. Veertig anderen raakten gewond. De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen.

De gewonden zijn overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Bij meerdere van hen zou de toestand kritiek zijn.

Het ongeluk vond plaats in Brahmanbaria, ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Dhaka. De twee treinen reden op hetzelfde spoor. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De overheid is een onderzoek gestart naar de toedracht.

Er vinden regelmatig treinongelukken plaats in Bangladesh. Dit komt doordat er veel onbewaakte spoorwegovergangen zijn. Ook komt het door de slechte staat waarin veel spoorlijnen verkeren.