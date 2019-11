Vele tienduizenden Australiërs in de deelstaat New South Wales hebben zich verschanst in hun huizen om te schuilen voor de grote bosbranden die in het gebied woeden. De autoriteiten gaven het advies om te schuilen aan grote groepen inwoners die niet meer op tijd weg konden komen.

De Australische staten Queensland en New South Wales riepen maandag de noodtoestand uit vanwege de zware bosbranden die het land teisteren. In veertien plaatsen aan de oostkust van het land is een noodwaarschuwing afgegeven voor de bewoners. Honderden scholen hebben voorlopig hun deuren gesloten.

Bewoners in de risicogebieden krijgen het advies hun huizen te verlaten of zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van het vuur. Voor de stad Sydney vreest de brandweer een "catastrofale vuurzee".

Het droge en warme weer en het gebrek aan groot materieel maakt het voor de brandweer heel lastig het vuur adequaat te bestrijden. Ook de slechte luchtkwaliteit als gevolg van alle rook van de branden baart het gemeentebestuur van Sydney zorgen. Mensen met longproblemen krijgen het dringende advies binnen te blijven.

Op negentig plekken aan de oostkust woedt nu brand

In de twee staten woedt nu op negentig plekken brand. De brandweer heeft meer dan de helft van de brandhaarden niet onder controle. "De situatie zal dinsdag in de loop van de dag alleen maar erger worden", waarschuwt een woordvoerder van de brandweer.

Er steekt dinsdag een harde wind op die op veel plekken het vuur verder aan zal wakkeren. Tot nu toe zijn er 150 huizen verwoest; drie mensen zijn omgekomen door het vuur.

Burgers willen dat overheid klimaatproblemen aanpakt

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.

De federale Australische overheid stelt dat de bosbranden niet te maken hebben met klimaatverandering. Dit tot grote woede van de burgemeesters van steden die bedreigd worden door het vuur, meldt ABC.

In Sydney eisen veel burgers dat de overheid de klimaatveranderingen serieus neemt en investeert in preventie om dit soort branden in de toekomst te voorkomen.