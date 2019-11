De afgetreden Boliviaanse president Evo Morales is gestrand in Paraguay omdat meerdere Latijns-Amerikaanse landen weigeren het vliegtuig met de oud-regeringsleider aan boord toe te laten in hun luchtruim. Morales was op weg naar Mexico na weken van onrust in zijn land.

Het is niet bekend of de ex-president in Paraguay zal blijven. Op Twitter gaf hij voor het opstijgen van zijn vliegtuig nog te kennen dat hij naar Mexico zou gaan, omdat hij daar politiek asiel heeft gekregen.

Na wekenlange protesten in Bolivia kondigde Morales zondag aan dat hij zijn ontslagbrief naar het parlement had gestuurd. Ook vicepresident Álvaro García en senaatspresident Adriana Salvatierra zijn afgetreden.

Na het opstappen van Morales gingen de protesten toch door. Volgens de afgetreden president werd zijn huis aangevallen door "gewelddadige groepen".

De onrust begon nadat Morales op 20 oktober claimde de verkiezingen te hebben gewonnen, terwijl een dag eerder het tellen van de stemmen zonder verklaring was gestaakt. De voormalig president is hierop beschuldigd van fraude en manipulatie. Alsnog wilde Morales aan zijn vierde termijn beginnen.