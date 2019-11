Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag een commandant van de militante strijdgroep Islamitische Jihad gedood in de Gazastrook. Volgens Islamitische Jihad voerde Israël ook een aanval uit op het huis van een andere commandant in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij zou de zoon van het beoogde doelwit zijn gedood.

Het huis in Gaza van commandant Baha Abu Al Atta raakte grotendeels verwoest bij de luchtaanval. Daarbij kwam ook zijn vrouw om het leven.

Israël houdt Al Atta verantwoordelijk voor een reeks raket- en droneaanvallen op hun land. Ook was hij volgens de Israëliërs bezig met het plannen van nieuwe aanvallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf dinsdag zijn goedkeuring aan de aanval. Volgens hem was Al Atta een "tikkende tijdbom".

Netanyahu zei niets over de vermeende aanval in Damascus. Syrische staatsmedia bevestigden dat er een aanval had plaatsgevonden op een huis in de hoofdstad waarbij twee personen om het leven kwamen, zonder te vermelden om wie het ging of wie de aanval had uitgevoerd.

Raketten afgevuurd vanuit Gaza

De Islamitische Jihad heeft de dood van hun commandant in Gaza in een verklaring bevestigd. Daarin liet de strijdgroep Israël ook weten dat "vergeldingen onvermijdelijk" zijn.

Afzonderlijk liet de militante Palestijnse beweging Hamas weten dat "Israël alle verantwoordelijkheid draagt voor deze nieuwe escalatie". Ook meldde Hamas dat het Al Atta's dood "niet ongestraft zal laten".

Kort na de aanval op de commandant werden vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël. In de havenstad Ashdod gingen luchtalarmen af. Er waren in eerste instantie geen meldingen van slachtoffers.

In een reactie op de dood van Baha Abu Al Atta werden dinsdagochtend vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël. (Foto: Reuters)