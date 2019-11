De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (95) is dinsdagochtend (Nederlandse tijd) naar het ziekenhuis gebracht wegens een te hoge hersendruk als gevolg van bloedingen. Dat laat Carters non-profitorganisatie Carter Center weten.

De verhoogde hersendruk is veroorzaakt door bloedingen, als gevolg van meerdere valpartijen.

Carter werd in 2016 nog ontslagen uit het ziekenhuis nadat hij in 2015 werd getroffen door kanker die was uitgezaaid naar zijn hersenen. De artsen achtten hem genezen en doorbehandelen vonden ze niet nodig.

Carter werd in 1977 de 39e president van de Verenigde Staten. Ronald Reagan volgde hem in 1981 op. Carter nam in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst.