De afgetreden president van Bolivia Evo Morales heeft maandag asiel gekregen in het nabijgelegen Mexico. Morales stapte zondag af na weken van onrust in zijn land, als gevolg van beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de president.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse zaken Marcelo Ebrard stelt dat het leven van Morales in gevaar is en dat de keuze om hem op te vangen behoort tot een "lange traditie van het bieden van onderdak aan bannelingen". Mexico bood zondag al direct na het aftreden van Morales de mogelijkheid aan voor asiel.

Na wekenlange protesten in Bolivia kondigde Morales zondag aan dat hij zijn ontslagbrief naar het parlement had gestuurd. Ook vicepresident Álvaro García en senaatspresident Adriana Salvatierra treden af. In een reactie op Twitter zei Morales dat er een 'illegaal' arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd, maar de Boliviaanse politie ontkent dit.

Na het opstappen van Morales gingen de protesten toch door. Volgens de afgetreden president werd zijn huis aangevallen door 'gewelddadige groepen'. Het is onbekend waar Morales zich momenteel bevindt, maar volgens persbureau Reuters is hij mogelijk met het presidentiële vliegtuig naar een beveiligde locatie in de centraal gelegen Boliviaanse provincie Chapare.

Onvrede in Bolivia sinds verkiezingen in oktober

Morales was sinds 2006 aan de macht in oktober en claimde op 20 oktober 2019 de verkiezingen te hebben gewonnen. Een dag eerder was het stemmen echter zonder duidelijke verklaring gestaakt, waarop beschuldigingen van manipulatie en fraude aan het adres van Morales volgden.

Alsnog wilde Morales aan zijn vierde termijn beginnen. Zijn belangrijkste concurrent, Carlos Mesa, accepteerde de uitslag niet en eiste nieuwe verkiezingen.

De achterban van Mesa ging de laatste weken veelvuldig de straat op en in de laatste dagen sloten ook politiekorpsen in drie grote steden zich aan bij de betogers. Morales weigerde af te treden en sprak van een staatsgreep. Hij stond wel open voor nieuwe verkiezingen.