Zimbabwe begint een uitgebreide operatie om duizenden wilde dieren binnen het land te verplaatsen vanwege een aanhoudende droogteperiode.

Dat werd maandag bekendgemaakt door Zimparks, de overheidsinstantie die de natuurparken en de wilde dieren van Zimbabwe beheert.

De afgelopen twee maanden zijn in het Savé Valley-reservaat in het zuidoosten van het land minstens 120 olifanten om het leven gekomen. Het land ondergaat een van de ergste droogteperiodes ooit.

Zimparks gaat volgens een woordvoerder zeshonderd olifanten verplaatsen, samen met twee troepen leeuwen, een meute wilde honden, vijftig bizons, veertig giraffes en tweeduizend impala's.

De dieren worden verdeeld over drie andere reservaten in het land. "Dit wordt de grootste operatie in onze geschiedenis", aldus de Zimparks-woordvoerder. Half november wordt met de transfer begonnen. Dan is de start van het regenseizoen, waardoor de overgeplaatste dieren genoeg te eten hebben op hun nieuwe locatie.

Graslanden verwelkt en waterputten verdroogd

Diverse landen in zuidelijk Afrika zijn in de ban van een maandenlang durende droogteperiode. Daardoor zijn graslanden verwelkt en waterputten opgedroogd, waardoor het voor wilde dieren steeds moeilijker wordt om te overleven.

Hongerige olifanten laten zich in hun zoektocht naar voedsel vaker zien in bewoonde gebieden. De afgelopen vijf jaar zijn minstens tweehonderd mensen omgekomen toen ze in contact kwamen met een wild dier.

Door de droogte dreigt er ook een voedseltekort voor meer dan vijf miljoen Zimbabwanen op het platteland, bijna een derde van de totale bevolking.