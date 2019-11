Een chaotische protestdag in Hongkong is maandag ten einde gekomen met meer dan 260 arrestaties. Bij de botsingen die in de loop van de dag ontstonden, zijn volgens lokale media zo'n honderd mensen gewond geraakt. De toestand van de twee personen is kritiek.

De situatie in Hongkong liep al uitzonderlijk vroeg uit de hand. De eerste gevechten tussen de demonstranten en agenten begonnen al in de ochtend, terwijl deze doorgaans pas in de avond plaatsvinden.

Hoewel niet precies duidelijk is hoeveel personen gewond zijn geraakt, mede doordat er hulpverleners actief zijn onder de demonstranten en veel mensen zichzelf kunnen behandelen na een traangasaanval, is wel zeker dat zo'n honderd personen zich in ziekenhuizen hebben gemeld.

Een 21-jarige demonstrant raakte 's ochtends zwaargewond toen hij werd neergeschoten door een agent. Hij is het derde slachtoffer van vuurwapengeweld door de politie sinds de onrust vijf maanden geleden ontstond. De man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Een andere man raakte ernstig gewond toen hij in brand werd gestoken tijdens een ruzie met demonstranten. Diezelfde middag vond elders in Hongkong een incident plaats waarbij een motoragent meermaals demonstranten omver probeerde te rijden. Er vielen geen gewonden, maar de agent is wel geschorst.

Hongkongers maken hun ogen schoon na een traangasaanval. (Foto: Getty Images)

Hevige confrontaties op meerdere plekken

Bij de confrontaties met de demonstranten gebruikte de politie maandag opnieuw traangas, pepperspray en waterkanonnen. Demonstranten vernielden op hun beurt metrostations en staken zelfgeplaatste wegblokkades in brand. Het openbaar vervoer is daardoor deels verstoord.

Onder de betogers is veel woede over de dood van Chow Tsz-lok. De 22-jarige demonstrant overleed vrijdag nadat hij vijf dagen eerder van een parkeergarage viel. Veel demonstranten houden de agenten die er traangas hadden gebruikt verantwoordelijk, maar de politie ontkent dat ze het slachtoffer hebben opgejaagd.

Een demonstrant loopt langs een in brand gestoken voertuig. (Foto: Reuters)

'Betogers zijn nu vijand van het volk'

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, heeft maandag zware kritiek geuit op de demonstranten. "Het geweld heeft de roep om democratie overtroffen", zei ze in een televisietoespraak. "De betogers zijn nu de vijand van het volk."

In de toespraak benadrukte Lam ook dat de regering niet zal instemmen met de eisen van de demonstranten. De leider van Hongkong ging eerder al akkoord met de hoofdeis: de intrekking van een omstreden wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk zou maken.

Een van de overgebleven eisen is een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld, maar volgens Lam is dit niet nodig omdat de politie al een afdeling heeft die dit soort klachten behandelt. Het uitblijven van dit onderzoek zorgt juist voor extra ontevredenheid onder de betogers.