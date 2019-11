James Le Mesurier, medeoprichter van de Syrische reddingsorganisatie die bekendstaat als de Witte Helmen, is dood aangetroffen in of bij zijn woning in het Turkse Istanboel. Over zijn doodsoorzaak is nog niets officieel bevestigd.

Een diplomaat en een buurman van Le Mesurier bevestigen het nieuws van zijn dood maandag aan Reuters. De Turkse politie zou een onderzoek zijn gestart.

Le Mesurier heeft de organisatie Mayday Rescue opgericht, die het trainen van reddingswerkers organiseert. Hierdoor zijn uiteindelijk de Witte Helmen ontstaan.

De Britse oud-militair startte in 2013 met zijn werk voor de Witte Helmen, die officieel de Syrische Burgerdefensie heet. Zowel Mayday Rescue als de Witte Helmen heeft nog niet gereageerd op het overlijden van Le Mesurier.

Leden komen na bombardement in actie

De Syrische Burgerdefensie opereert als reddingsorganisatie in Syrische gebieden die in handen waren van de rebellen en kwam vaak direct na bombardementen in actie. De reddingsorganisatie wordt echter vaak de Witte Helmen genoemd, verwijzend naar de karakteristieke witte helmen van de leden.

Vorig jaar nog werden honderden van de leden geëvacueerd uit belegerde gebieden in Syrië. Ook in Nederland zijn gezinnen en individuen opgevangen.

In 2016 was de organisatie kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede. Deze ging uiteindelijk naar Juan Manuel Santos, voormalig president van Colombia.