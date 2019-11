Bij nieuwe protesten maandag in Hongkong heeft de politie met scherp geschoten. Daarbij raakte een demonstrant zwaargewond. Het slachtoffer, een 21-jarige man, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Betogers botsten gedurende de dag meermaals met de autoriteiten.

Het is de derde keer sinds de start van de protesten - nu bijna een half jaar geleden - dat de politie een demonstrant heeft neergeschoten. Eerder werden een veertienjarige en achttienjarige demonstrant geraakt door een politiekogel. Beiden overleefden het incident.

De protesten vonden maandag overdag plaats in het zakelijke district van Hongkong. Dat is uitzonderlijk, want doorgaans beginnen de demonstraties als de schemering valt.

Om de menigte uiteen te drijven zette de politie ook traangas en peperspray in. De betogers gebruikten paraplu's om zich te beschermen. Ook gooiden zij onder meer plastic kratten naar de politie.

De politie liet in een verklaring weten dat de demonstranten op verschillende locaties in de stad barricades hadden opgeworpen en riep de betogers opnieuw op om "hun illegale acties onmiddellijk te stoppen". De politie ging in de verklaring niet in op de schietpartij.

Woede na dood van student

Vrijdag overleed een student nadat hij het weekend daarvoor tijdens een demonstratie ten val was gekomen. Volgens de lokale politie is hij in een parkeergarage een verdieping naar beneden gevallen. Volgens Hongkongse media is het niet duidelijk waardoor de student precies gevallen is. Daar circuleren verschillende verhalen over.

De dood van de student leidde tot veel woede en nieuwe demonstraties tegen de Hongkongse politie. De politie wordt al langer beschuldigd van buitensporig geweld.

De meeste demonstranten die al sinds juni protesteren, zijn studenten en jongeren. Zij pleiten voor meer democratie en minder bemoeienis van de Chinese overheid.