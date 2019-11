Voormalig stafchef John F. Kelly en ex-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson werkten Amerikaanse president Donald Trump bewust tegen. Dat schrijft voormalig VN-Ambassadeur Nikki Haley in haar autobiografie die dinsdag uitkomt, maar die de Washington Post al heeft ingezien.

Haley beweert dat Tillerson en Kelly wilden samenwerken met haar om Trump te ondermijnen, maar dat zij dit weigerde. Volgens haar probeerden de politici "het land te beschermen". Volgens Tillerson zouden er doden vallen als Trump niet in de gaten zou worden gehouden, schrijft Haley.

Tillerson en Kelly zouden vinden dat Trump niet weet wat hij aan het doen was en dat hun keuzes beter waren voor de Verenigde Staten. Tillerson weigerde een reactie te geven aan de Washington Post. Kelly zegt dat hij altijd probeerde goed geïnformeerde keuzes te maken.

Haley zegt geschokt te zijn door de vermeende handelingen van de twee politici. Over Trump zelf zegt ze hem te begrijpen, omdat hij zou vinden dat mensen moeten handelen om hun problemen met de Verenigde Staten te verbeteren. Trump roept zelf ook op via Twitter om het boek aan te schaffen.

Haley was tot oktober 2018 VN-ambassadeur

Haley stapte in oktober 2018 om onbekende redenen op van haar positie. Ze werd kort na de inauguratie van Trump in 2017 aangesteld als VN-ambassadeur. De voormalige gouverneur van de staat South Carolina was een prominente stem bij de VN en ze leidde het Amerikaanse vertrek uit de VN-Mensenrechtenraad.

Tillerson werd in maart van 2018 ontslagen. De reden voor het ontslag zou Trump niet hebben meegedeeld, de minister had juist graag in zijn functie willen blijven. Medewerkers van het Witte Huis zeiden dat Tillerson en Trump het niet eens konden worden over de aanpak van de crisis met Noord-Korea. Ook zou de minister de president een 'idioot' hebben genoemd.

Ook stafchef Kelly zou Trump zo hebben genoemd. Kelly stopte in december 2018 met zijn functie. Hij verving Reince Priebus, die ontslag had genomen. In de periode voor Kelly's ontslag zouden de stafchef en de president nauwelijks met elkaar praten.