De Zuid-Amerikaanse buurlanden van Bolivia zijn verdeeld over de situatie in het land, waar president Evo Morales zondag zijn ontslag indiende. Bondgenoten van Morales keuren de vermeende 'staatsgreep' af.

Venezolaanse president Nicolas Maduro roept bondgenoten op om Morales te beschermen en de Mexicaanse regering gaf aan bereid te zijn om de president op te vangen indien nodig. Morales heeft echter nog geen asiel aangevraagd.

De nieuwe president van Argentinië, Alberto Fernandéz, en de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel spraken ook hun steun uit voor hun Boliviaanse ambtsgenoot, evenals de regeringen van Nicaragua en Chili.

Andere buurlanden van Bolivia, zoals Brazilië, Colombia en Peru, veroordelen de gang van zaken in het land minder. Colombia en Peru willen dat de nieuwe verkiezingen wettig zullen verlopen. Brazilië gaat mee met de fraudebeschuldiging tegen Morales en zegt een "democratische transitie" te steunen.

Na wekenlange protesten in Bolivia kondigde Morales zondag aan dat hij zijn ontslagbrief naar het parlement had gestuurd. Ook vicepresident Álvaro García en senaatspresident Adriana Salvatierra treden af. In een reactie op Twitter zei Morales dat er een 'illegaal' arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd, maar de Boliviaanse politie ontkent dit.

Onvrede in Bolivia sinds verkiezingen in oktober

Morales claimde op 20 oktober de verkiezingen te hebben gewonnen. Echter was zonder duidelijke verklaring het stemmen een dag eerder gestaakt, waarop beschuldigingen van manipulatie en fraude aan het adres van Morales volgden.

De president, die al sinds 2006 aan de macht is, wilde toch aan zijn vierde termijn beginnen. Zijn belangrijkste concurrent, Carlos Messa, accepteerde de uitslag echter niet en eiste nieuwe verkiezingen.

De achterban van Messa ging de laatste weken veelvuldig de straat op en in de laatste dagen sloten ook politiekorpsen in drie grote steden zich aan bij de betogers. Morales weigerde af te treden en sprak van een 'staatsgreep'. Hij stond wel open voor nieuwe verkiezingen.