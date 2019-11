De oostelijke provincies van Australië, Queensland en New South Wales, hebben maandag de noodtoestand uitgeroepen in verband met de zware bosbranden. De natuurbranden zullen naar verwachting nog zwaarder worden de komende dagen. Sinds vrijdag zijn drie mensen om het leven gekomen door de branden en ruim 150 woningen zijn verwoest.

De noodtoestand blijft zeven dagen van kracht. Door de noodtoestand kunnen brandweerlieden evacuaties forceren, wegen afsluiten en voorzieningen sluiten, als dit nodig is in de strijd tegen de branden. Via een waarschuwingsnetwerk moeten een alarm en een verbale waarschuwing elk uur worden afgespeeld op radio en televisie.

De brandweer in New South Wales waarschuwde zondag dat de branden op dinsdag nog gevaarlijker kunnen zijn. Door de beperkte middelen kunnen mogelijk niet alle hulpbehoevende personen geholpen worden.

Sydney, de hoofdstad van New South Wales, werd in het weekend ook bedreigd door branden, maar wist tot dusver de dans te ontspringen. De stad met ruim 4,5 miljoen inwoners wordt omringd door droge struiksavanne.

Uit de buurprovincie Victoria komen vierhonderd extra brandweerlieden met vijftig voertuigen naar New South Wales om de lokale hulpdiensten bij te staan. Reddingswerkers proberen grote dieren uit gevaarlijke gebieden weg te halen. Vrijdag bleken al vermoedelijk 350 koala's om het leven te zijn gekomen als gevolg van de branden.

Bosbranden gevolg van droge winter

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat in de de Australische zomermaanden december, januari en februari de branden nog kunnen toenemen.

Op vrijdag gaven de Australische autoriteiten een recordaantal van zeventien noodwaarschuwingen voor bosbranden op een enkele dag af. Premier Scott Morrison zei zaterdag op Twitter dat de branden "angstaanjagend" zijn en dat de regering haar best doet om de mensen te helpen.

De federale Australische overheid stelt dat de bosbranden niet te maken hebben met klimaatverandering. Dit tot grote woede van de burgemeesters van steden die bedreigd worden door het vuur, meldt ABC.